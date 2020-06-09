Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 010 347+119 134

Ефремов стал фигурантом дела за пьяную аварию с одним пострадавшим

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении артиста Михаила Ефремова, влетевшего на своём автомобиле в легковушку в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

"В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сказали в пресс-службе главка.

Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что накануне вечером актёр Ефремов вылетел на встречную полосу движения на своём автомобиле и столкнулся с другой легковушкой на Смоленской площади.

Второй участник ДТП с травмами различной степени тяжести был доставлен в лечебное учреждение.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста.

Михаил Ефремов Москва

Новости по теме

Новости

Михаил Ефремов был пьян во время ДТП на Садовом кольце в Москве

Пропускной режим в Москве отменяется

Полиция задержала виновного в ДТП на Смоленской площади

Актер Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Актер Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Пушкинский музей сможет открыться не раньше 10 июля

Пушкинский музей сможет открыться не раньше 10 июля

Московские суды с 9 июня вернутся к прежнему режиму работы

Масочно-перчаточный режим в Москве сохранится

Масочно-перчаточный режим в Москве сохранится

Собянин назвал даты открытия в Москве кафе, салонов красоты и музеев

Собянин назвал даты открытия в Москве кафе, салонов красоты и музеев

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Суд вернул полиции протоколы о нарушениях во время пикетов в поддержку Азара

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');