Ефремов стал фигурантом дела за пьяную аварию с одним пострадавшим

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении артиста Михаила Ефремова, влетевшего на своём автомобиле в легковушку в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

"В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - сказали в пресс-службе главка.

Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что накануне вечером актёр Ефремов вылетел на встречную полосу движения на своём автомобиле и столкнулся с другой легковушкой на Смоленской площади.

Второй участник ДТП с травмами различной степени тяжести был доставлен в лечебное учреждение.

Ефремова задержали полицейские на месте происшествия. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста.