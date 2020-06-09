Полиция задержала виновного в ДТП на Смоленской площади

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Виновником аварии с одним пострадавшим в центре Москвы стал заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, он задержан, сообщил "Интерфаксу" начальник Управления информации и общественных связей столичного главка полиции Владимир Васенин.

"Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови", - сказал Васенин.

По его словам, задержанным является артист Михаил Ефремов.

Васенин отметил, что пострадавший водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение.

По данным полиции, столкновение произошло возле дома 3 на Смоленской площади. "Водитель автомобиля "Джип гранд чероки" допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Лада". По предварительным данным в результате ДТП пострадал водитель "Лады"", - сказал представитель управления.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы, заключил он.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов стал участником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы.

"Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе "Гранд-Чероки" совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля", - сказал собеседник агентства.