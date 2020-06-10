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Собянин заявил, что смертность от COVID-19 в Москве ниже, чем в мире

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Смертность от коронавируса нового типа в Москве ниже, чем в других городах мира, по предварительным данным, всего в столице умерли более 5,2 тысячи человек с диагнозом COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К сожалению, в конце апреля - в начале мая, вы это хорошо помните, у нас был пик заболеваемости, публиковали эти цифры, количество выявленных больных, большое количество госпитализаций, большое количество тяжелобольных", - сказал Собянин журналистам в среду.

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"Все города мира по-разному переживали эти периоды, большинство столкнулись с настоящей трагедией. Просто гуманитарной катастрофой. В Москве это проходило достаточно сглажено, тем не менее, сегодня уже можно сказать, что цифры смертности по маю достаточно большие. Они меньше, чем у многих городов мира, но, тем не менее, большие", - подчеркнул мэр.

Он уточнил, что коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях - 92% всей избыточной смертности в мае. Из них 2,7 тыс. случаев - это смерти с основной причиной COVID-19.

"Мы смотрели и считали не только тех, у кого был положительный тест, но и у кого была явная клиническая картина; делали это в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ (Всемирная организация здравоохранени). Кроме того, около 1 тысячи человек умерли от других причин, но COVID стал своеобразным катализатором. Сказать, что он вообще не при чем - нельзя, он действительно повлиял на смерть", - сказал Собянин.

"И это большие цифры, это большая трагедия для города в целом и для каждого человека в отдельности. Соболезную родным и близким всех, кто умер от COVID-19. Это тяжелый период, я надеюсь, его мы переживем", - сказал мэр.

"В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня в июне спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь", - сказал Собянин.

Москва коронавирус Сергей Собянин

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