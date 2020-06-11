Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:51Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 242 235+123 764

В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3085 до 3138, скончались еще 53 человека, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено почти 200 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 113,5 тыс. человек.

Столичный департамент здравоохранения в среду уточнил, что рост смертности в мае составил в Москве 57% к уровню мая 2019 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 тыс. 260 случаях - 92% всей избыточной смертности в мае.

По его словам, в июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль.

Хроника коронавируса. Июнь.

21
В Иране суточный прирост зараженных SARS-CoV-2 вырос до 2 тысяч, это произошло через несколько дней после полного снятия всех карантинных ограниченийВ Тель-Авиве после ослабления карантинных ограничений открылись клубы на открытом воздухе в формате тихих вечеринок9 июня. Парк Леголенд в Берлине вновь открыт для посетителей.9 июня. В Непале прошла акция протеста из-за неэффективности принятых правительством мер для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.8 июня. В Брюсселе клоуны-волонтеры выступили в поддержку медработников и зараженных у больницы Сен-Пьер.7 июня. В нидерландском Неймегене танцы возобновились в новом формате: участники двигались, не вставая со стульев, которые были расставлены в зале на расстоянии 1,5 м.6 июня. В Иордании открылись рестораны и кафе на фоне смягчения карантинных ограничений. В стране зафиксировано 808 заражений COVID-19 и 9 смертей.5 июня. В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.4 июня. Парижская галерея Rivoli готовится возобновить работу после вызванного пандемией перерыва. К мероприятию были созданы шляпы для социального дистанцирования, изготовленные из папье-маше и вдохновленные головными уборами династии Сун.4 июня. Крупнейшие казино Лас-Вегаса, которые были закрыты еще в марте, возобновили работу.3 июня. Дизайнер Ники Марквардт из Мюнхена создала шляпу диаметром 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции.3 июня. В Берлине готовится к открытию драматический театр.2 июня. В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.2 июня. В столице Бразилии артисты вышли, чтобы почтить память жертв COVID-19. Число случаев заражения в стране превысило 526 тысяч.2 июня. В Абу-Даби на неделю ограничили въезд и выезд с территории эмирата в связи с карантинными мерами.1 июня. В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования. 1 июня. Папа римский Франциск впервые за три месяца обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.1 июня. В баре испанской Памплоны роботы-официанты доставляют еду и напитки гостям, а также забирают грязную посуду.1 июня. В Амстердаме с 1 июня введено обязательное ношение масок в общественном транспорте.1 июня. В Москве в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятия бытовых услуг.1 июня. В Бангкоке открылись кинотеатры с ограничением числа посетителей в зависимости от площади залов.
В Иране суточный прирост зараженных SARS-CoV-2 вырос до 2 тысяч, это произошло через несколько дней после полного снятия всех карантинных ограничений
Хроника 09 января – 11 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

Новости по теме

Новости

На юге Москвы загорелся торговый центр

ДТП с участием Михаила Ефремова

В рамках расследования смертельного ДТП с Ефремовым появилась "наркотическая" статья

В рамках расследования смертельного ДТП с Ефремовым появилась "наркотическая" статья

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова

Семья погибшего Сергея Захарова не дождалась извинений Ефремова
ДТП с участием Михаила Ефремова

В обвинение против Ефремова добавили пункт о его наркотическом опьянении

Мосгордума ограничила продажу подросткам товаров со сжиженным газом

ДТП с участием Михаила Ефремова

Полицейские пришли в паб, куда перед аварией заехал Ефремов

Полицейские пришли в паб, куда перед аварией заехал Ефремов

Крупное ДТП с участием пяти машин произошло на Звенигородском шоссе в Москве

Смертность в Москве в мае увеличилась за счет коронавируса

Смертность в Москве в мае увеличилась за счет коронавируса
Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора по Москве сочла пугающим резкое снижение случаев COVID-19

Пандемия коронавируса

Число выявляемых COVID-пневмоний в Москве за последнюю неделю упало в 4 раза

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');