В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 3085 до 3138, скончались еще 53 человека, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в четверг.

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено почти 200 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 113,5 тыс. человек.

Столичный департамент здравоохранения в среду уточнил, что рост смертности в мае составил в Москве 57% к уровню мая 2019 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 тыс. 260 случаях - 92% всей избыточной смертности в мае.

По его словам, в июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль.