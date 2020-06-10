Суточный прирост заболевших COVID-19 стал в Москве минимальным с 11 апреля

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлено 1 195 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, общее число достигло 199 785, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев достиг минимума, начиная с 11 апреля, когда было зафиксировано 1306 новых случаев коронавируса. Суточный максимум выявленных случаев коронавируса в Москве приходится на 7 мая - 6 703.

В целом по России число зараженных коронавирусом нового типа выросло за сутки на 8 404.

Всего в стране уже 493 657 заболевших. Россия остается на третьем месте в мире (по данным Университета Джонса Хопкинса) после США (1,97 млн) и Бразилии (739,5 тыс.). На четвертом месте Великобритания с 289 тыс. заболевших, однако в ближайшие два-три дня ее может опередить Индия (276 тыс., +10,2 тыс.).

За сутки в России скончались от коронавируса еще 216 человек, это второй по величине показатель за весь период коронавируса в стране (антирекорд в 232 смерти был зафиксирован 29 мая).

Полностью выздоровели за последние 24 часа 10 386 человек. За весь период поправились 252 783 человека.