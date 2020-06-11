Посетить парад Победы в Москве намерены 12 зарубежных лидеров

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона получила положительный ответ на приглашение посетить парад Победы 24 июня в Москве от 12 зарубежных лидеров, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили всем приглашенным на парад, который планировался 9 мая, что приглашения остаются в силе", - сказал он на совещании с постоянными членами Совета безопасности, который провел президент РФ Владимир Путин. Лавров отметил, что большинство политиков, согласившихся посетить парад в Москве, - это лидеры стран СНГ.

Ранее сообщалось, что о планах посетить парад Победы 24 июня в российской столице заявили лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Молдавии, Абхазии и Южной Осетии, а также президенты Сербии, Хорватии и глава Палестины.

Накануне, 10 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль не направлял приглашение на парад Победы в Москве 24 июня президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я сказал, что акцент делается на возобновление приглашений глав государств СНГ, есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто, и во многом, де-юре, участницей СНГ, не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах, и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", - сказал Песков.