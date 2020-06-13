Работу московских аэропортов ограничат на время репетиций и проведения авиапарада

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Репетиции и проведение воздушной части парада Победы в Москве окажут незначительное влияние на работу аэропортов столичного авиаузла, сообщили в субботу в Росавиации.

Об этом сказали в ведомстве в связи с вводимыми на это время ограничениями на использование воздушного пространства.

Как отметили в Росавиации, еще одна репетиция запланирована на 15 июня, резервный день - 16 июня.

Для проведения генеральной репетиции над Москвой и непосредственно воздушной части Парада 20 и 24 июня также будет установлен временный режим использования воздушного пространства, сообщили в ведомстве.

В Росавиации отметили, что ограничения, необходимые для обеспечения безопасности в воздушном пространстве, коснутся аэропортов:

Домодедово - с 10:55 до 11:25;

Внуково - с 10:55 до 11:20;

Раменское - с 10:55 до 11:25;

Калуга (Грабцево) - с 10:00 до 10:50;

Остафьево - с 10:55 до 11:25.

По ее данным, предполагается проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ и в других городах РФ, а именно: в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите, Новосибирске, Омске, Севастополе, Самаре и Туле. Вводимые ограничения в этих городах не повлияют на работу аэропортов, добавили в Росавиации.

Как сообщал "Интерфакс", 10 июня в подмосковном Алабине состоялась совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и пролет парадного строя авиации.

По данным Минобороны РФ, в воздушной части тренировки приняли участие 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил. Взлет осуществлялся с восьми аэродромов, расположенных в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

В Минобороны отметили, что участникам парада Победы, который состоится в Москве 24 июня, предстоит провести еще четыре тренировки в Алабине и две ночных тренировки на Красной площади 17 и 18 июня.

Генеральная репетиция состоится 20 июня, заявили в ведомстве.