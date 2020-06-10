Зеленского не пригласили на парад Победы в Москве

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Кремль не направлял приглашение на парад Победы в Москве 24 июня президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я сказал, что акцент делается на возобновление приглашений глав государств СНГ, есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто, и во многом, де-юре, участницей СНГ, не проявляет желание каким-то образом продолжать работу в этих структурах, и ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы", - сказал Песков.

Он отметил, что подтвердили свое участие лидеры Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии.

На вопрос, был ли получен ответ от президента Белоруссии Александра Лукашенко, Песков сказал, что "пока нет".

"Целый ряд лидеров также получили приглашения, и мы ожидаем от них подтверждения со дня на день", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Традиционно проходящий 9 мая парад Победы был перенесен на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. В этом году в этот день в столице прошел только авиапарад.