Риелторы сообщили о росте спроса на аренду жилья в Москве после снятия ограничений

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Спрос на аренду жилья в Москве вырос на 17% после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса в столице, рассказали в "Инком-Недвижимость".

"Постепенное снятие карантинных ограничений активизировало квартирантов: по отношению к показателю аналогичного периода в мае число запросов на подбор жилплощади увеличилось на 17%, предложение приросло 10%", - говорится в исследовании компании. В нем также отмечается, что арендаторы стали искать помещения с более скромными бюджетами и параметрами.

"В связи со снижением платежеспособности клиенты ищут способы урезать арендный бюджет: некоторые объединяются и снимают 1-комнатные или 2-комнатные квартиры совместно, кто-то переезжает в комнаты, есть и арендующие комнаты вскладчину", - рассказывает заместитель директора департамента аренды компании Оксана Полякова.

Так сейчас доля комнат в структуре спроса выросла с 23% до 28%, а к осени она может занять 33%, прогнозируют риелторы.

В общем составе арендного предложения доля комнат увеличилась с 10% до 12% за год (по состоянию на июнь). Примечательно, что три четверти экспозиции комнат занимают лоты в квартирах, где проживают сами собственники.

Согласно статистике компании, стоимость найма комнаты в старых границах Москвы варьируется от 10 до 40 тыс. рублей в месяц.