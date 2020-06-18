Росгидромет пообещал спад жары в Москве к воскресенью

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Немного прохладнее станет в Московском регионе только к воскресенью, до этого в столице сохранится аномально жаркая погода, сообщает пресс-служба Росгидромета.

Накануне в среду, 17 июня, напомнили в ведомстве, в Москве был побит рекорд 130-летней давности: 31,4 градуса (в 1892 году было 30,8 градуса).

В четверг может быть поставлен еще один рекорд: днем в черте города прогнозируется +30...32 градуса, в Московской области +27...32 градуса, в то время как рекорд для 18 июня составляет 31,3 градуса (он был поставлен в 1895 году). Кроме того, днем в Московской области не исключены небольшой дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с.

В пятницу и субботу в столичном регионе умеренно жаркая погода сохранится - днем до +23...29 градусов, вероятны грозы и дождь.

В воскресенье, 21 июня, после прохождения атмосферного фронта, произойдет смена атмосферной циркуляции, и температура понизится. Ночью в Московском регионе будет +11...16, днем уже +18...23 - это немного выше многолетних значений, но разница с предыдущими днями будет заметной.

В начале следующей недели, 22 июня, в Москве и области погода преимущественно без осадков: ночь прохладная (+8...13 градусов), днем +20... 25 градусов. Такие значения будут в пределах климатической нормы.

23 июня, во вторник, ожидается небольшая облачность, погода без осадков, температура ночью +10...15 градусов, днем уже до 22...27 градусов.