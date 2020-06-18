Из-за жары в Москве каждые три часа стали поливать дороги

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Из-за аномальной жары в Москве поливальные машины каждые три часа поливают дороги и прилегающую территорию, а также проводят аэрацию, когда шлейф воды из моющих насадок уборочной техники направляется вверх, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в четверг.

По его словам, благодаря этому воздух охлаждается, становится легче дышать.

Дважды в день моют водой асфальт и плитку на всю ширину проезжей части, а также парковки, тротуары и дворы.

Заммэра отметил, что в жаркие дни требуется особый уход за цветниками. "Цветники поливают рано утром или вечером, после 17:00, таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 см", - добавил он.

В таких работах ежедневно заняты около 43 тыс. сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тыс. единиц техники.