В Москве побит абсолютный температурный рекорд, державшийся с 1892 года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Воздух на базовой столичной метеостанции в районе ВДНХ к 16:00 раскалился до 31,1 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

Таким образом был побит абсолютный температурный рекорд дня, установленный 17 июня 1892 года. Тогда в Москве было зафиксировано 30,8 градуса.

Окончательное значение температурного максимума для 17 июня в Москве будет установлено к исходу дня.

Из-за аномальной жары в Москве и Подмосковье действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.