В столичных МФЦ отменили предварительную запись

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы" с четверга, 18 июня, отменяется предварительная запись для посетителей, которая была введена в рамках режима повышенной готовности.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Смягчаем режим. Если люди приходят (в МФЦ), мы стараемся их обслужить. Но я сегодня дал поручение - с сегодняшнего дня мы это ограничение снимем, и люди будут опять приходить без предварительной записи и получать услуги, как это было до ограничений, связанных с коронавирусом", - сказал Собянин.

При этом в МФЦ сохраняются требования по социальному дистанцированию, к использованию средств индивидуальной защиты.

Собянин отметил, что в столице большая сеть МЦ, поэтому давки не должно быть.

Он добавил, что регистрация браков будет вестись, как и прежде, без массового скопления гостей.

С 30 марта и до особого распоряжения центры госуслуг Москвы перешли на дистанционный формат работы. Большую часть услуг центры "Мои документы" предоставляли онлайн. В каждом округе осталось по одному работающему дежурному центру.

С 25 мая МФЦ вернулись к работе.