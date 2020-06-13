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МФЦ получили право определять правила приема граждан на фоне COVID-19

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченные многофункциональные центры (МФЦ) смогут самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба правительства.

"Речь, в частности, идет об ограничении количества функционирующих окон МФЦ, дистанционной работе с заявителями, о временном сокращении перечня доступных услуг. Решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки и с одобрения региональных властей", - отметили в пресс-службе.

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Кроме того, право при необходимости переходить на особый порядок работы по наиболее востребованным услугам получили Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования.

Как рассказали в пресс-службе правительства, они смогут вводить упрощенные правила идентификации клиентов и получения документов, а также ограничивать личный прием посетителей.

По ее данным, при переходе на особый порядок работы внебюджетные фонды и МФЦ должны будут информировать заявителей о новом формате предоставления услуг.

В субботу оперштаб сообщил, что за последние сутки в России выявили 8 706 новых случаев COVID-19. В настоящее время в стране зарегистрировано 520 129 случаев коронавирусной инфекции.

МФЦ ПФР Фонд социального страхования Михаил Мишустин Коронавирус

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