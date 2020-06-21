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Источник сообщил, что Верзилов дает объяснения по делу об экстремизме в интернете

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов доставили участника группы Pussy Riot Петра Верзилова в Следственный комитет для дачи показаний по уголовному делу об экстремизме в интернете, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

Он уточнил, что речь идет о размещении в соцсетях материалов экстремисткой направленности. Дело возбуждено по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).

Ранее в воскресенье издание "Медиазона" сообщило, что его издатель и участник Pussy Riot Петр Верзилов не выходит на связь после сообщения о попытке взломать его дверь.

Кроме того, владелец московской галереи AРT4 Игорь Маркин сообщил "Интерфаксу", что в музее проходят обыски. AРT4 организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы "Война".

Петр Верзилов

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