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Более 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Москве скончались 14 пациентов, у которых подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, – сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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Это минимальное количество умерших с 16 апреля.

Количество жертв коронавируса в городе увеличилось с 3643 до 3657.

По последним данным, в Москве выявлено более 216 тысяч случаев заболевания COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц свыше 139 тысяч человек.

Москва коронавирус COVID-19

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