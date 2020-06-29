Из-за пожара в доме на северо-востоке Москвы возбуждено дело

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Хозяин квартиры на северо-востоке Москвы, где взрыв газа спровоцировал пожар, злоупотреблял алкоголем, возбуждено дело, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности)", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

По ее данным, 29 июня житель дома на улице Проходчиков "проявил преступную небрежность при обращении с газо-воздушным оборудованием". Последовавшие за этим взрыв и пожар причинили вред здоровью как минимум двух жильцов дома, повредили имущество и конструктивные элементы дома. Иванова отметила, что пострадавшие доставлены в больницу.

Следствие допросило жильцов дома и очевидцев, которые сказали, что мужчина, в квартире которого произошел взрыв, периодически злоупотреблял спиртными напитками. Иванова отметила, что он также госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.