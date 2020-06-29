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Из-за пожара в доме на северо-востоке Москвы возбуждено дело

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Хозяин квартиры на северо-востоке Москвы, где взрыв газа спровоцировал пожар, злоупотреблял алкоголем, возбуждено дело, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

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"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности)", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

По ее данным, 29 июня житель дома на улице Проходчиков "проявил преступную небрежность при обращении с газо-воздушным оборудованием". Последовавшие за этим взрыв и пожар причинили вред здоровью как минимум двух жильцов дома, повредили имущество и конструктивные элементы дома. Иванова отметила, что пострадавшие доставлены в больницу.

Следствие допросило жильцов дома и очевидцев, которые сказали, что мужчина, в квартире которого произошел взрыв, периодически злоупотреблял спиртными напитками. Иванова отметила, что он также госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Москва

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