В квартире на северо-востоке Москвы произошел взрыв

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в доме на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным в квартире на третьем этаже в пятиэтажке на улице Проходчиков могла сдетонировать газовоздушная смесь", - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили инцидент. "На третьем этаже произошел пожар, горят четыре квартиры", - сказали в главке.

В Москве на Проходчиков сейчас так. По предварительным данным, там произошел взрыв газа pic.twitter.com/BadgqAifPm — Телеканал 360° (@360tv) June 29, 2020

Пожарные эвакуируют жильцов дома. Спасено шесть человек, сообщили в столичном главке МЧС.