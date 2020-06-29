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В квартире на северо-востоке Москвы произошел взрыв

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в доме на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным в квартире на третьем этаже в пятиэтажке на улице Проходчиков могла сдетонировать газовоздушная смесь", - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве подтвердили инцидент. "На третьем этаже произошел пожар, горят четыре квартиры", - сказали в главке.

Пожарные эвакуируют жильцов дома. Спасено шесть человек, сообщили в столичном главке МЧС.

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