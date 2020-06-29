Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:04Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв

"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв
Сгоревшие книги на месте пожара в жилом доме на улице Проходчиков
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Состояние газового оборудования в квартире жилого дома на северо-востоке не могло стать причиной взрыва и пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосгаза" в понедельник.

"После появления возможности провести осмотр в квартире по адресу: ул. Проходчиков, дом 3 было ясно, что газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах, визуально не разрушены, имеются следы термического воздействия", - сказал представитель пресс-службы.

В компании уточнили, что технический осмотр газового оборудования и газовых приборов производился в декабре 2019 года, газовое оборудование исправно.

"Система вытяжки и вентиляции также исправны. Все это говорит о том, что причиной произошедшего не может быть бытовой газ", - заявил собеседник агентства. В пресс-службе добавили, что причина пожара устанавливается комиссией.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москве после взрыва газовоздушной смеси начался пожар, который удалось потушить в 14:32. Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила агентству о начале доследственной поверки.

"Следствие располагает информацией о трех пострадавших, все они доставлены в медицинское учреждение города, однако их точное количество уточняется", - сказала Иванова.

Между тем информированный источник сообщал, что число пострадавших при пожаре увеличилось до семи человек, возможно, есть погибший.

Москва Мосгаз

Новости по теме

Новости

Загрязнение в Химкинском водохранилище в тысячу раз превысило норму из-за нефтеразлива

Загрязнение в Химкинском водохранилище в тысячу раз превысило норму из-за нефтеразлива

В Москве открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар"

В Москве открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар"

Источник сообщил о возможной гибели человека после взрыва на северо-востоке Москвы

Четыре человека пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

Четыре человека пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

В квартире на северо-востоке Москвы произошел взрыв

Пандемия коронавируса

В Москве выявили в три раза меньше новых случаев коронавируса, чем месяц назад

Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Более 20 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки

Павел Лобков объяснился с полицией по поводу двойного голосования

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');