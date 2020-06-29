"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв

Сгоревшие книги на месте пожара в жилом доме на улице Проходчиков Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Состояние газового оборудования в квартире жилого дома на северо-востоке не могло стать причиной взрыва и пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мосгаза" в понедельник.

"После появления возможности провести осмотр в квартире по адресу: ул. Проходчиков, дом 3 было ясно, что газовое оборудование не повреждено, газовые приборы находятся на своих проектных местах, визуально не разрушены, имеются следы термического воздействия", - сказал представитель пресс-службы.

В компании уточнили, что технический осмотр газового оборудования и газовых приборов производился в декабре 2019 года, газовое оборудование исправно.

"Система вытяжки и вентиляции также исправны. Все это говорит о том, что причиной произошедшего не может быть бытовой газ", - заявил собеседник агентства. В пресс-службе добавили, что причина пожара устанавливается комиссией.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москве после взрыва газовоздушной смеси начался пожар, который удалось потушить в 14:32. Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила агентству о начале доследственной поверки.

"Следствие располагает информацией о трех пострадавших, все они доставлены в медицинское учреждение города, однако их точное количество уточняется", - сказала Иванова.

Между тем информированный источник сообщал, что число пострадавших при пожаре увеличилось до семи человек, возможно, есть погибший.