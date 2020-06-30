35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3761 до 3796.

"В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По последним данным, в Москве выявлено более 220 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 148 тыс. человек.