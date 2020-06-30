Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 3761 до 3796.

"В Москве скончались 35 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По последним данным, в Москве выявлено более 220 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 148 тыс. человек.

Москва коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Загрязнение в Химкинском водохранилище в тысячу раз превысило норму из-за нефтеразлива

Загрязнение в Химкинском водохранилище в тысячу раз превысило норму из-за нефтеразлива

"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв

"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв

В Москве открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар"

В Москве открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар"

Источник сообщил о возможной гибели человека после взрыва на северо-востоке Москвы

Четыре человека пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

Четыре человека пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

В квартире на северо-востоке Москвы произошел взрыв

Пандемия коронавируса

В Москве выявили в три раза меньше новых случаев коронавируса, чем месяц назад

Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Запущено движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Более 20 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');