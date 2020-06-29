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Падение перевозок через аэропорты РФ в последний выходной июня замедлилось до 63%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Падение перевозок через крупнейшие аэропорты РФ в минувшее воскресенье, 28 июня, замедлилось до 63% в сравнении с тем же днем прошлого года, сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА).

В субботу, 27 июня, снижение показателя было на уровне 64%, днем ранее - 65%. Еще в начале месяца снижение перевозок фиксировалось на отметке 79%, несколько дней было на уровне 85%. В середине июня показатель составлял 76%. Согласно статистике МАА, в мае падение перевозок через аэропорты было от 88 до 95% год к году.

Как сообщалось, последний раз рост пассажиропотока через российские аэропорты фиксировался 9 марта (+7% г/г), уже на следующий день он упал на 15% г/г, а к концу марта падение достигло 75%. В первый день апреля падение перевозок ускорилось до 83%, вскоре превысило 90%.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за введенного карантина спрос на авиарейсы упал до минимума.

В июне на фоне снятия карантина в некоторых регионах РФ фиксируется рост авиаперевозок в аэропортах Москвы и в целом по стране примерно в три раза в сравнении с маем, говорил в начале месяца первый замглавы Минтранса России, руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Международная ассоциация аэропортов Коронавирус

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