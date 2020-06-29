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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:18Заразились
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ВОЗ направит в Китай команду для расследования происхождения COVID-19

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена направить в Китай команду для расследования причин происхождения COVID-19, сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейсус на брифинге в понедельник.

По словам Гебрейсуса, группа ВОЗ, которая займется этим делом, отправится в Китай уже на следующей неделе.

Ранее в понедельник он заявил, что пандемия коронавируса в мире длится уже полгода, но ситуация даже не близка к благоприятному завершению и на глобальном уровне только набирает темп.

Он отметил, что "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, пандемия на самом деле на глобальном уровне набирает темп".

По всему миру коронавирусом заразились более 10 млн человек, число жертв превысило 500 тыс. При этом от COVID-19 уже скончались 500 306 человек.

По числу заражений лидируют США - здесь 2 542 675 подтвержденных случаев заболевания, умерли 125 763 человека. На втором месте оказалась Бразилия с 1 313 667 случаями COVID-19 и 57 070 смертями.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января – 29 июня 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Китай коронавирус

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