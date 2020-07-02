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В мэрию Москвы подали заявку на митинг против признания итогов голосования по Конституции

Среди целей акции также требование отставки главы ЦИК Памфиловой

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Организаторы кампании "Нет!" подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против признания итогов голосования по поправкам к Конституции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе движения "Открытая Россия", запустившего кампанию.

Заявка подана на 15 июля на 19:00 на Пушкинскую площадь. Заявленная численность акции - 10 тыс. человек. Среди целей митинга также требование отставки главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Организаторы митинга и кампании утверждают, что голосование прошло с множеством нарушений и фальсификаций. В Центризбиркоме напротив, заявляют, что голосование было прозрачным и прошло с минимальным количеством жалоб.

По предварительным данным ЦИК, за поправки проголосовали 77,92% избирателей, против - 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

В январе ряд оппозиционеров по предложению "Открытой России" запустили Кампанию "Нет!", чтобы организованно высказаться против поправок в Конституцию. Они собирали подписи, проводили акции во время агитационной кампании, а также организовали экзитполы на участках.

Хроника 15 января – 02 июля 2020 годаИзменение Конституции
Открытая Россия Москва ЦИК Элла Памфилова Конституция

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