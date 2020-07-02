BBC сообщила о неучтенных бюллетенях в протоколах голосования

Бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Журналисты BBC сообщили о бюллетенях, неучтенных в итоговых протоколах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию – они вынесли их с участков, но в протоколе это не отражено.

Мосгоризбирком отрицает этот факт в своем официальном телеграм-канале. "По приведенным в публикации участкам число бюллетеней корректно указано как в актах их передачи и погашения неиспользованных бюллетеней, так и в протоколах об итогах голосования. Неучтенных или утраченных бюллетеней выявлено не было. Сама работа с бюллетенями осуществлялась под камерами видеонаблюдения, что полностью исключает возможность бесконтрольного использования бюллетеней для голосования", – говорится в заявлении МГИК.

В комиссии отметили, что "сам факт указания в публикации на то, что бюллетени с участков забрали с собой три представителя одного и того же иностранного СМИ, обладает признаком, хорошо известным криминалистам: "по предварительному сговору группой лиц"". Мосгоризбирком предложил журналистам представить для проверки оригиналы документов, которые они выдают за бюллетени.

Эксперимент заключался в том, чтобы получить бюллетени на участке, но не проголосовать, а забрать его с собой. Закон этого не запрещает: в инструкциях для участковых избирательных комиссий указано, что в случае выявления попытки вынести бюллетень сотрудник полиции информирует об этом членов УИКа, а те лишь "разъясняют избирателю предназначение избирательного бюллетеня и предлагают ему проголосовать". В итоговых протоколах нет отдельной строки для вынесенных бюллетеней, однако там отражается число выданных бюллетеней и число бюллетеней, содержащихся в урнах для голосования, таким образом, разница должна быть видна.

В эксперименте приняли участие пятеро журналистов. В трех случаях УИКи отчитались о соответствии числа бюллетеней, выданных комиссией количеству бюллетеней в урнах. BBC со ссылкой на экспертов полагает, что некорректный ввод может быть основанием для пересмотра итогов голосования на конкретных участках.

Получить комментарий представителей ЦИК и МГИК на момент публикации не удалось.Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершилось 1 июля. Окончательные итоги ЦИК будет подводить в пятницу. По предварительным данным ЦИК, за поправки проголосовали 77,92% избирателей, против – 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.