В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 1173 пациента

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 1173 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в четверг.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 162 086", - уточнила она.

В среду, 8 июля, вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 32 человека с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4059.