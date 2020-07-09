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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:38Заразились
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В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 1173 пациента

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 1173 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в четверг.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 162 086", - уточнила она.

В среду, 8 июля, вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 32 человека с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4059.

Хроника 09 января – 09 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

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