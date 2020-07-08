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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:06Заразились
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За сутки в Москве скончались 32 пациента с коронавирусом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве скончались 32 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4 027 до 4 059.

По последним данным, в столице выявлено почти 227 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 160 тыс. человек.

Москва коронавирус COVID-19

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