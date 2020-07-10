Записаться к врачам москвичи теперь могут через мобильное приложение

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Электронная медицинская карта (ЭМК) стала доступна москвичам в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", с гаджета в нее автоматически можно подгружать данные о состоянии здоровья, кроме того, теперь через приложение горожане смогут записаться к врачу, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

"Москвичи могут внести в электронную медкарту данные о температуре тела, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови, артериальном давлении - и они всегда будут под рукой. Для этого в ЭМК, как в мобильном приложении, так и на mos.ru, запущен раздел "Дневник здоровья", - прокомментировала вице-мэр.

"Для удобства горожан мы также предусмотрели возможность автоматической загрузки данных с гаджетов - для этого нужно просто скачать приложение, которое будет передавать показатели здоровья в электронную медкарту со смартфона", - сказала Ракова.

По ее словам, через мобильное приложение москвичи могут записаться к врачу и на лабораторные исследования по направлениям, просматривать выписанные рецепты и записи к специалистам, а также отменять и переносить их. Кроме того, аку пользователей есть возможность настроить уведомления о предстоящих посещениях врача, а также включить оповещение об открытии записи к специалисту. При этом талон печатать не нужно - достаточно открыть запись в приложении.

В приложении можно ознакомиться с протоколами осмотров врачей с 2017 года, результатами лабораторных исследований с 2019 года, результатами КТ, МРТ, флюорографии и других инструментальных исследований с 2020 года, выписками из стационаров с 2019 года и с данными прививочной карты ребенка. Медицинские документы из мобильного приложения можно скачать и отправить через электронную почту или мессенджеры.