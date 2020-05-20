Результаты анализов на COVID-19 стали доступны в электронной медкарте москвичей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Москвичи получили доступ к результатам анализов на коронавирус в электронной медкарте.

"Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19, проведенные в городских учреждениях Москвы, стали доступны жителям в электронной медицинской карте. Информация будет появляться в карте в течение 2-4 дней с момента сдачи анализа", - сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше. "В медицинской карте доступны все результаты анализов на COVID-19, сделанные после 20 апреля", - сказала Ракова.

В обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Также тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Кроме того, на коронавирус проверяют служащих, которые контактируют с жителями столицы, - это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции.

На прошлой неделе в Москве было запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Мэр Сергей Собянин объявил о массовом и бесплатном ИФА-тестировании москвичей на наличие антител к новой инфекции. Горожан для участия в этой программе будут выбирать случайным образом, десятки тысяч жителей столицы уже получили предложения провериться на коронавирус.