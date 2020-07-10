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"Остров мечты" в Москве откроется для посетителей 18 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Парк развлечений "Остров мечты" открывается для посетителей, сообщили в пресс-службе холдинговой компании "Остров мечты".

"К открытию 18 июля мы внимательно изучили мировую практику тематических парков в области безопасного возобновления работы и внедрили наиболее эффективные нормы", - сказал операционный директор парка Клаудио Ди Капуа.

Он уточнил, что в "Острове мечты" установлены дезинфекторы, разработаны новые схемы рассадки и разметка для навигации. Кроме того, в парке решили отказаться от части активностей, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

"Мы временно не будем проводить парад героев и сессии Meet&greet, а также пока не будет работать детская площадка в тематической зоне "Деревня Смурфиков". Когда ограничительные меры будут полностью сняты, все активности заработают в обычном режиме", - уточнили в парке.

Официальное открытие "Острова мечты" для посетителей состоялось 29 февраля текущего года. С 17 марта "Остров мечты" закрыли в связи с пандемией коронавируса. Сообщалось, что в парке была проведена глобальная дезинфекция, а сотрудники компании были переведены на удаленный режим работы.

Остров мечты Москва Клаудио Ди Капуа

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