В ВТБ заявили, что бизнес-модель парка "Остров мечты" находится под тяжелым ударом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бизнес-модель парка развлечений "Остров мечты" находится под тяжелым ударом, возможно, потребуется реструктуризация кредита, заявили журналистам топ-менеджеры ВТБ, основного кредитора проекта.

"Остров мечты", крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, открылся в феврале 2020 года, однако уже через несколько недель был вынужден приостановить работу из-за ограничений, введенных столичными властями из-за пандемии коронавируса. Проект реализует группа "Регионы", созданная Зелимханом Муцоевым. ВТБ в 2018 году открыл кредитную линию на 37 млрд рублей сроком на 7 лет на реализацию первой очереди строительства парка.

"Им очень не повезло. Что делать? Пандемия. "Аэрофлот" несет убытки страшные, рестораны несут, они тоже несут. Мы работаем вместе с ними над программой, которая позволила бы максимизировать доходы", - заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев добавил, что бизнес-модель парка "в целом сейчас под тяжелым ударом". Рядом с парком планируется построить гостиницу и апартаменты, что поможет акционеру подправить финансовое положение.

"Будем помогать им. Будем его (кредит) реструктурировать, наверное, смотреть", - сказал Костин.

"Они ничего не сделали неправильного, просто уникальная ситуация. Детские парки оказались под ударом в первой линии", - заявил Костин.