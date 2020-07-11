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Москвичи во время самоизоляции забрали из приютов более 380 собак и кошек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - С начала года из московских приютов забрали 979 собак и 393 кошки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента ЖКХ/

В период самоизоляции горожане взяли более 380 животных. С апреля по июнь пристройство проводилось с помощью онлайн-системы, которая дала возможность потенциальным хозяевам взять питомца, не выходя из дома.

В мэрии пояснили, что онлайн-каталоги, по которым жители выбирали животных во время пандемии, будут доступны и в дальнейшем.

"Также останется возможность пройти удаленное собеседование с кураторами, а после этого приехать в приют для реального знакомства с питомцем", - отметили в пресс-службе.

По информации департамента, сегодня в Москве работают 13 муниципальных приютов для бездомных животных. В конце марта они были закрыты для посетителей, в том числе и для волонтеров.

"С 9 июня городские приюты открыты для всех, кто готов оказать помощь животным при условии соблюдения мер предосторожности - использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать безопасную дистанцию", - добавил представитель пресс-службы.

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