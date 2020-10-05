Москвичи на самоизоляции увеличили потребление электричества на 1,8%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В период самоизоляции и нерабочих дней в Москве бизнес снизил потребление электроэнергии на 7,2%, а в жилом секторе оно возросло на 1,8%, сообщил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Прутов.

Он добавил, что многие на этот период выехали в Подмосковье, поэтому там торговля восстановилась быстрее.

Весной мусорные операторы отмечали, что в условиях самоизоляции, с одной стороны, люди стали выбрасывать больше отходов, с другой стороны, в Подмосковье мусора стало больше, чем в Москве в связи с переездом горожан на дачи. При этом компании жаловались на ухудшение сборов за работу с мусором, поскольку многие предприятия закрывались и переставали заказывать и оплачивать вывоз мусора.