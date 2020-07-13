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В Москве с 13 июля разрешены все виды экскурсий

В Москве с 13 июля разрешены все виды экскурсий
Посетительница ГМИИ им. А. С. Пушкина
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Москве с 13 июля можно проводить экскурсии на открытом воздухе и помещениях с соблюдением норм безопасности, сообщает в понедельник пресс-служба комитета по туризму столицы.

Там пояснили, что в Москве снимаются все ограничения в сфере предпринимательства и оказания услуг. Поэтому экскурсии разрешается проводить как на открытом воздухе, так и в зданиях и помещениях без использования посадочных мест в зрительных залах для посетителей.

Как отмечают в комитете, при проведении экскурсий необходимо соблюдать определенные требования и использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки), поддерживать социальную дистанцию в полтора метра. Организаторы экскурсионных программ должны обеспечить заполняемость помещений не более, чем на 50%.

В Москве для всех объектов туристской инфраструктуры - музеев, парков, объектов туристического интереса, а также гостиниц - действуют санитарные требования, направленные на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Москва

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