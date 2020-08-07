Роспотребнадзор попросили разрешить музеям принимать группы до 20 человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил Роспотребнадзор разрешить музеям принимать группы численностью до 20 человек и попросил главу Ростуризма Зарину Догузову помочь добиться этого послабления. Об этом сообщила пресс-секретарь союза Ирина Тюрина.

В рекомендациях Роспотребнадзора от 10 июня музеям разрешается проводить индивидуальные экскурсии и экскурсии для групп до пяти человек. Но другой пункт тех же рекомендаций "прямо запрещает прием туристско-экскурсионных групп и реализацию соглашений с туристическими компаниями", добавила Тюрина.

В результате туроператоры лишились возможности включать в программы туров посещение достопримечательностей, а музеи - работать по ранее заключенным договорам с турфирмами.

"Опыт работы музеев в условиях снятия ограничений показывает, что групповое посещение способствует более эффективной маршрутизации потоков посетителей и соблюдению социального дистанцирования", - считают в РСТ.

Союз направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой письмо с просьбой разрешить музеям сотрудничать с туроператорами и увеличить численность групп до 20 человек с обеспечением дистанции 1,5-2 метра между группами и другими посетителями. Тюрина отметила, что РСТ делает это уже во второй раз.