В России за сутки выявлено 6 615 новых заболевших коронавирусом

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Еще 6 615 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в России за сутки, сообщает оперштаб.

Общее количество зараженных в стране достигло 727 162.

Новые случаи фиксировались в 84 регионах. В Москве 679 новых случаев COVID-19 за сутки, 27 смерть и 465 выздоровевших.

Скончались за последние сутки от заболевания 130 человек, число жертв за весь период выросло до 11 335.

Поправился и выписан 501 061 пациент, в том числе 3 615 за последние 24 часа.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 214 766.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в воскресенье вырос с 0,95 днем ранее до 0,99. В России этот показатель второй день равняется единице (1,0).