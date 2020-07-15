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В московском метро подешевели маски

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Московском метрополитене и на МЦК маски подешевели с 20 до 15 рублей за штуку, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. Там напомнили, что в общественном транспорте носить маски обязательно.

"Поэтому мы стараемся сделать средства индивидуальной защиты максимально доступными - теперь в кассах метро маски дешевле, чем в большинстве аптек Москвы", - сказали в пресс-службе.

Купить маски можно на любой станции метро, в кассах МЦД, кассах пригородных электричек. Всего на транспортной сети обустроено больше 1000 точек по продаже масок.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Москва Московский метрополитен коронавирус

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