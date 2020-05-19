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Продажи масок и перчаток в столичной подземке снизились на 60%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Объем продаж защитных масок и перчаток в московском метрополитене снизились на более чем 60% в сравнении с 12 мая - первым днем обязательного ношения средств защиты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки во вторник.

"Это связано с увеличением числа пассажиров, заранее готовящихся и приобретающих маски с перчатками до входа в метро. При этом количество точек продаж продолжает планомерно увеличиваться, например, за счет расширения ассортимента вендинговых автоматов", - сказал собеседник агентства.

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"Это говорит о сознательности горожан, которые соблюдают предписанные меры профилактики и приходят в метро уже в маске и перчатках. Как медик, хочу еще раз отметить важность их одновременного ношения. Это позволяет усилить эффективность мер, принимаемых в городском транспорте для профилактики коронавируса", - отметила главный врач, начальник медицинской службы московского метрополитена Вера Жельвис.

Так, 12 мая суммарно было продано около 66 тыс. средств защиты, 15 мая - около 33 тыс., а 18 мая - уже около 25 тыс., что на 62% меньше, чем в первый день режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.

Цена вопроса

В метрополитене купить маски и перчатки можно на каждой станции в кассах. Медицинскую маску можно приобрести за 30 рублей, перчатки за 20 рублей, а набор из маски и перчаток - за 50 рублей.

Кроме того, средства защиты продаются также в торговых павильонах и вендинговых автоматах. Точек продаж в метрополитене больше тысячи, а с учетом касс пригородного сообщения для пассажиров работает около 1,5 тыс. точек.

Масочно-перчаточный режим в Москве

С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках, за нарушение этого правила установлен штраф. Появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.

Наличие масок и перчаток у пассажиров проверяют в три этапа. Сначала пассажиров проверяют контролеры ГКУ "Организатор перевозок", после чего к делу подключаются камеры видеонаблюдения в подземке. Также соблюдение правил обеспечивают сотрудники полиции, которые в постоянном режиме проводят рейды на станциях и в переходах.

Москва Вера Жельвис Коронавирус

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