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В Москве возобновили подачу горячей воды в 2,5 тыс. жилых домов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Работы по профилактике и ремонту теплоснабжения завершились в 2,5 тыс. жилых домах, в них возобновлена подача горячей воды, сообщили в среду в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"В настоящее время после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей возобновлена подача горячего водоснабжения в 5210 зданиях, в том числе в 2546 жилых домах", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сейчас подача горячей воды приостановлена в 16 тыс. зданий, в том числе в 9 тыс. жилых домов. Для проведения работ задействовано 7,1 тыс. человек и 345 единиц техники.

В МОЭК напомнили, что все мероприятия по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону завершатся до 31 августа. Всего за это время специалистам предстоит проверить 16,4 тыс. км тепловых сетей.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июля началось плановое отключение горячей воды в многоквартирных домах. График отключений размещен на официальном портале правительства Москвы, а также на сайте МОЭК.

В этом году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции горячую воду в столице не отключали до 1 июля.

МОЭК Москва

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