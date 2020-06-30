Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:08Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Плановое отключение горячей воды в многоквартирных домах Москвы начнется с 1 июля.

МоскваАномальная жара вернется в Москву в средуЧитать подробнее

График отключения горячей воды в Москве можно узнать на официальном портале городского правительства.

В этом году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции горячую воду не отключали до 1 июля. График отключений был изменен в связи с действовавшим режимом повышенной готовности и ограничительными мерами.

Отключения горячей воды будут длиться до десяти дней.

Москва

Новости по теме

Новости

Сбой в системе оплаты парковки произошел в Москве

Аномальная жара вернется в Москву в среду

Изменение Конституции

Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными

35 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Загрязнение в Химкинском водохранилище в тысячу раз превысило норму из-за нефтеразлива

Загрязнение в Химкинском водохранилище в тысячу раз превысило норму из-за нефтеразлива

"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв

"Мосгаз" заявил об исправности оборудования в доме, где произошел взрыв

В Москве открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар"

В Москве открылась новая станция МЦД-1 "Славянский бульвар"

Источник сообщил о возможной гибели человека после взрыва на северо-востоке Москвы

Четыре человека пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

Четыре человека пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы

В квартире на северо-востоке Москвы произошел взрыв

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');