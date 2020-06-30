Горячую воду в Москве начнут отключать с 1 июля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Плановое отключение горячей воды в многоквартирных домах Москвы начнется с 1 июля.

График отключения горячей воды в Москве можно узнать на официальном портале городского правительства.

В этом году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции горячую воду не отключали до 1 июля. График отключений был изменен в связи с действовавшим режимом повышенной готовности и ограничительными мерами.

Отключения горячей воды будут длиться до десяти дней.