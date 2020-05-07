До 1 июля горячую воду в московских домах отключать не будут

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - До окончания режима самоизоляции в Москве не будут производить плановые отключения горячей воды, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Россия 24" в четверг.

"Я принял решение до 1 июля отключения горячей воды не производить, пока люди находятся на самоизоляции, в квартирах. Хотя мы понимаем, что не можем остановить подготовку к зиме, подготовку жилищного фонда, чтобы как можно дальше отсрочить этот период", - сказал он.

По словам Собянина, в новых домах горячую воду можно вообще не отключать.

"Ставим для этих работ только дома, которые находятся в не очень хорошем состоянии и требуют повышенного внимания. Тем не менее, до 1 июля нигде ни в каких домах отключение горячей воды не должно производиться", - добавил он.