В мэрии Москвы заявили об отсутствии проблем с продажей фруктов из Армении

Московский рынок "Фуд Сити" Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Проблем с реализацией фруктов из Армении в оптово-распределительных центрах Московского региона в настоящее время нет, заявил в воскресенье "Интерфаксу" глава департамента торговли и услуг российской столицы Алексей Немерюк.

"Фрукты из Армении свободно продаются во всех оптово-распределительных центрах Москвы и Подмосковья, в том числе и в "Фуд Сити", - сказал он.

Ранее в субботу посол Армении в РФ Вардан Тоганян сообщил агентству, что посольство находится на постоянной связи с российскими властями и ожидает реакции компетентных органов РФ на случаи ограничения продажи армянских продуктов в Москве.

В свою очередь министерство экономики Армении сообщило, что совместно с посольством республики в РФ координирует решение проблем с продажей в Москве абрикосов на фоне военного обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана.

"Армянские фуры с абрикосами и черносливом не были приняты в оптовом торговом центре "Фуд Сити" в Москве. Официально мы получили объяснение, что данное решение принято руководством торгового центра во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами", - сообщила "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь Минэкономики Армении Анна Оганян.

Посол Тоганян в связи с этим сообщил, что "совместными усилиями посольства и армянской общины была организована отправка прибывших из Армении фур на другие базы в Москве, а также организована торговля в иных крупных центрах оптовой торговли".