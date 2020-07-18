Ереван сообщил об отказе московского рынка "Фуд Сити" торговать армянскими товарами

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Посольство Армении в РФ находится на постоянной связи с российскими властями и ожидает реакции компетентных органов РФ на случаи препятствования реализации армянских продуктов на территории Москвы, заявил "Интерфаксу" посол Армении в РФ Вардан Тоганян.

В свою очередь в Министерстве экономики Армении сообщили, что совместно с посольством республики в РФ координирует решение проблем по реализации в Москве абрикосов, возникших на фоне военного обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана.

"Армянские фуры с абрикосами и черносливом не были приняты в оптовом торговом центре "Фуд Сити" в Москве. Официально мы получили объяснение, что данное решение принято руководством торгового центра во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минэкономики Армении Анна Оганян.

Посол Тоганян в связи с этим сообщил, что совместными усилиями посольства и армянской общины прибывшие из Армении фуры были направлены на другие московские базы и иные крупные центры оптовой торговли.

Дипломат считает, что произошедшее можно расценивать как попытку препятствования в реализации на территории России товаров из Армении на национальной почве.

"Создается впечатление, что отдельные юридические анклавы в Москве руководствуются азербайджанскими законами и следуют инструкциям из Баку, тем самым чувствуя себя вне российской юрисдикции", - добавил Тоганян. По его мнению, "подобное поведение преследует также цель спровоцировать межнациональное напряжение в России".

Пресс-секретарь руководителя крупнейшей в Армении оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна Ивета Тоноян сообщила "Интерфаксу" что события на границе Армении и Азербайджана повлияли также на работу некоторых оптовых торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге.

"По нашим данным, ночью с некоторых торговых баз были выведены армянские фуры с фруктами. Основатель торгового центра LeoMall в Санкт-Петербурге Гагик Царукян обсудил с управляющими центра вопрос о бесплатной организации торговли армянских экспортеров и предоставления соответствующих мест. В случае проявления агрессии на межнациональной почве Царукян поручил незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, посольство Армении и Союз армян России", - отметила Тоноян.

В свою очередь Оганян сообщила "Интерфаксу", что с начала июня в Россию экспортировано 16 тыс. тонн абрикосов и 3,4 тыс. тонн чернослива, и "процесс экспорта продолжается". "Сейчас мы с посольством РФ координируем решение возникших проблем. Армянским экспортерам предложены альтернативные варианты стоянок для реализации товара", - сказала она.

"Интерфакс" не располагает разъяснениями по данному вопросу со стороны "Фуд сити" и других оптовиков и ритейлеров.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной. С обеих сторон есть потери. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В последние пару дней на армяно-азербайджанской границе наблюдается затишье.