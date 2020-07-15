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Буря повалила больше 60 деревьев в Москве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вечером во вторник во время грозы в Москве ветром повалило больше 60 деревьев. Никто не пострадал, но были повреждены около 35 машин, сообщил информированный источник "Интерфакса".

В метеобюро Москвы отметили, что в городе за несколько часов местами выпало до трети месячной нормы осадков. Скорость ветра при порывах достигала 17-21 метра в секунду.

Из-за резкого ухудшения погоды в столичном регионе во вторник был введен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в начале недели предупредил, что в Москву и Подмосковье к среде придет похолодание до 14-18 градусов, которое продлится до конца рабочей недели.

Москва Метеобюро Москвы Гидрометцентр Роман Вильфанд

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