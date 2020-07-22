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Мужчина, упавший под поезд на станции "Красные ворота" московской подземки, погиб

Мужчина, упавший под поезд на станции "Красные ворота" московской подземки, погиб
Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пассажир, упавший под прибывающий поезд на станции "Красные ворота" Сокольнической линии Московского метрополитена в среду вечером, погиб, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Упавший на пути под прибывающий поезд мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказал он.

Ранее для извлечения пассажира с пути снималось напряжение контактного рельса на станции "Красные ворота". В связи с этим не было движения поездов от "Комсомольской" до "Парка культуры". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

"В настоящее время движение на центральном участке Сокольнической линии восстановлено. Для ввода в график понадобится некоторое врем", - сообщили агентству в пресс-службе метро.

Красные ворота Сокольническая линия Москва Московский метрополитен

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