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Упавший на пути пассажир остановил движение на участке "красной" ветки метро в Москве

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В связи с падением пассажира на пути станции "Красные ворота" Сокольнической линии Московского метрополитена в среду вечером нет движения на центральном участке ветки.

"На Сокольнической линии нет движения поездов от "Комсомольской" до "Парка культуры" из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

В свою очередь информированный источник агентства уточнил, что на станции "Красные ворота" для извлечения человека с путей снято напряжение контактного рельса.

О состоянии упавшего пассажира и обстоятельствах произошедшего пока не сообщается.

Красные ворота Сокольническая линия Москва

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