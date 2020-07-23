Что случилось этой ночью: четверг, 23 июля

Несчастный случай в московском метро, смесь антител, нейтрализующая коронавирус, почти невозможный прогресс в отнношениях РФ и США

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мужчина упал под поезд на станции "Красные ворота" московской подземки. Было приостановлено движение по центральному участку Сокольнической линии. Источник сообщил, что мужчина погиб из-за травм, несовместимых с жизнью.

- Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США. Первый заместитель госсекретаря Стивен Биган назвал последние шаги Америки частью противодействия России и ее линии поведения.

- Ученые создали смесь антител, способную эффективно нейтрализовывать коронавирус. Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке собрали образцы антител у 40 пациентов, переболевших тяжелой формой COVID-19, а также определили еще 60 антител у пяти человек с иммунитетом к коронавирусу. Среди этих антител девять эффективно нейтрализуют вирус COVID-19.

- Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане в начале июля альпиниста. В настоящее время спасатели спускаются с телом погибшего в штурмовой лагерь.

- В МИД КНР рассказали об угрозах расправы в адрес посольства в Вашингтоне. По словам представителя ведомства, к этому привела враждебная политика США. В то же время Трамп не исключил закрытие еще нескольких китайских дипучреждений.