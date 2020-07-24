В Москве от коронавируса вылечились почти 174 тыс. человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели 462 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173 854", - уточнила она.

В четверг, 23 июля, вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 11 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4 375.