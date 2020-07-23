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Ещё 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Количество умерших с коронавирусом в Москве увеличилось с 4364 до 4375.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе не будут вводить карантин с наступлением сентября. Он назвал стабильной ситуацию с коронавирусом.

Москва коронавирус COVID-19

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