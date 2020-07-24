Мэрия Москвы закупила для скорых аппараты для диагностики легких

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы закупила 53 новых портативных аппарата - капнографа - для оценки работы легких для службы скорой помощи. Бригады с капнографами будут с осени выезжать к пациентам с тяжелой дыхательной недостаточностью, шоковыми состояниями, а также с остановкой сердца, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Это небольшой прибор, на дисплее которого отображаются все ключевые показатели и кривые, показывающие объем углекислого газа, который выделяет человек. Он присоединяется к специальному устройству, через которое дышит человек, и улавливает выдыхаемый воздух. Он отслеживает уровень углекислого газа в режиме реального времени и позволяет наблюдать за динамикой состояния пациента и эффективностью лечебных мероприятий при самых разных критических ситуациях. Ранее эти процессы отслеживали только в стационарах.

По словам Раковой, закупку сделали для пилотного проекта. Приборы помогут врачам быстрее диагностировать причину нарушения дыхания и, следовательно, быстрее начать терапию, сказала она.