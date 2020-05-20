Чиновники отвергли жалобы на долгое ожидание скорой в Москве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что в Москве приходится долго дозваниваться в службу скорой помощи, бригаду приходится ждать до нескольких дней, а у больниц скапливаются очереди из скорых, не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

"Даже в сложившейся эпидемиологической обстановке среднее время ответа оператора скорой помощи по-прежнему составляет около 5 секунд. Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи на вызовы в экстренной форме в апреле 2020 года составило 10,8 минуты. Среднее время прибытия бригады на вызовы в неотложной форме составило 19,3 минуты", - заверили в департаменте.

Сообщения о том, что у бригад скорых могут возникнуть затруднения с поиском мест для больного в стационаре, там также отвергли. При наличии показаний, пациентов доставляют в ближайшую профильную больницу, ее автоматически выбирает отдел медицинской эвакуации, врачам скорой не нужно дозваниваться до больницы, объяснили чиновники.

Слухи о том, что КТ-центры проводят некачественные исследованяи, в департаменте назвали "абсолютной ложью".

"Москва - единственный город в мире, где пациент по назначению врача может бесплатно и круглосуточно пройти КТ-диагностику и другие виды исследований при подозрении на коронавирусную инфекцию. Исследования не уступают по качеству диагностике в стационарах, а результат удается получить быстрее. Широкая сеть КТ-центров позволяет выявлять осложнения инфекции на ранней стадии и быстрее начинать необходимое лечение, а при необходимости госпитализировать пациента в стационар",- сказал сотрудник пресс-службы.

"Очередей из машин скорой помощи при приеме пациентов в стационары нет и не было. Единственный случай, зафиксированный на видео и раскрученный в СМИ, был результатом одного операционного сбоя при запуске работы одной новой федеральной клиники для лечения больных с коронавирусом", - добавили в ведомстве.