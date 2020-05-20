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Чиновники отвергли жалобы на долгое ожидание скорой в Москве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что в Москве приходится долго дозваниваться в службу скорой помощи, бригаду приходится ждать до нескольких дней, а у больниц скапливаются очереди из скорых, не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Пандемия коронавируса

"Даже в сложившейся эпидемиологической обстановке среднее время ответа оператора скорой помощи по-прежнему составляет около 5 секунд. Среднее время прибытия бригады скорой медицинской помощи на вызовы в экстренной форме в апреле 2020 года составило 10,8 минуты. Среднее время прибытия бригады на вызовы в неотложной форме составило 19,3 минуты", - заверили в департаменте.

Сообщения о том, что у бригад скорых могут возникнуть затруднения с поиском мест для больного в стационаре, там также отвергли. При наличии показаний, пациентов доставляют в ближайшую профильную больницу, ее автоматически выбирает отдел медицинской эвакуации, врачам скорой не нужно дозваниваться до больницы, объяснили чиновники.

Слухи о том, что КТ-центры проводят некачественные исследованяи, в департаменте назвали "абсолютной ложью".

"Москва - единственный город в мире, где пациент по назначению врача может бесплатно и круглосуточно пройти КТ-диагностику и другие виды исследований при подозрении на коронавирусную инфекцию. Исследования не уступают по качеству диагностике в стационарах, а результат удается получить быстрее. Широкая сеть КТ-центров позволяет выявлять осложнения инфекции на ранней стадии и быстрее начинать необходимое лечение, а при необходимости госпитализировать пациента в стационар",- сказал сотрудник пресс-службы.

"Очередей из машин скорой помощи при приеме пациентов в стационары нет и не было. Единственный случай, зафиксированный на видео и раскрученный в СМИ, был результатом одного операционного сбоя при запуске работы одной новой федеральной клиники для лечения больных с коронавирусом", - добавили в ведомстве.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва депздрав коронавирус

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